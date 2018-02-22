По данным прокуратуры, в США начата процедура экстрадиции Венцкене в Литву.

Венцкене задержана в США. Стоит отметить, что процесс экстрадиции проходит за границей. По этой причине Генпрокуратура не уполномочена комментировать содержание этого процесса.

DELFI напоминает, что литовская правоохрана вела переписку с американскими коллегами и спустя 4 года после объявления Венцкене в международный розыск.

"Ее местонахождение известно. Подана заявка на ее выдачу и она находится на стадии выполнения. Я сделал все, о чем меня просили американские коллеги, они связаны своими законами и порядками. Суверенное государство само решает, как поступить с находящимися на его территории людьми", – сказал в прошлом году BNS прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Якутис.

Он является главой группы, расследующей преступления Венцкене.

Генпрокурор Эвалдас Пашилис сказал, что в декабре 2015 года Департамент права США принял заявление Литвы об экстрадиции Венцкене и признал его законным.

Венцкене исчезла из Литвы в апреле 2013 года, перед тем как парламент лишил ее депутатской неприкосновенности. 10 мая того же года ее объявили в розыск.

Сначала Венцкене пытались вручить повестку, были сформулированы обвинения. Затем было объявлено о том, что она должна быть задержана, выдали европейский ордер на розыск, а потом обратились в США.

В США, по данным прокурора, нет срока, в который должен быть решен вопрос об экстрадиции. Существует возможность обжалования такого решения.

"Насколько я понимаю, с ее стороны тоже работают юристы", – сказал в 2017 Якутис.

Осенью 2014 года Генпрокуратура решила объединить в одно расследование два дела в отношении Венцкене.

Венцкене обвиняют в том, что она не выполнила постановление Кедайняйского суда, принятое в декабре 2011 года, о немедленной передаче племянницы ее матери Лаймуте Станкунайте, мешала приставу выполнять постановление суда, злоупотребляла правами опекуна, оказывая психологическое давление на ребенка, и оказала физическое сопротивление стражам порядка во время передачи девочки ее матери.

Дела возможных сообщников Венцкене уже рассматривают в суде. В феврале 2016 года Шяуляйский окружной суд начал рассмотрение дела о незаконном сборе информации о частной жизни людей, осквернении памяти умершего человека, клевете, вмешательстве в работу пристава, угрозах убить.

Эти преступления связаны с событиями в Гарляве. В ходе расследования выяснилось, что в начале 2010 года, как подозревают, Венцкене со своей тетей Аудроне Скучене собрали группу людей, и организовали клеветническую кампанию против судьи Каунасского окружного суда Альбертаса Милиниса, организовали сбор информации о его личной жизни.

Сын судьи В.Милинис выл обвинен в педофилии. Его родителей признали пострадавшими в этом деле. Другие пострадавшие в этом деле - Станкунайте с дочерью, адвокат Гинтарас Черняускас, пристав Соната Вайцекаускене.

ШОС рассматривает и еще одно дело в котором Томаса Скучаса обвиняют в совершении преступлений в организованной Венцкене и Скучене группе. Правоохрана выяснила, что в июне 2012 г. за Станкунайте следили в кафе в Каунасском районе, в Рингаудай. Находившуюся под охраной полиции Станкунайте с дочерью из кафе пришлось немедленно увезти.

Слушания по этим делам еще проходят, решения не вынесены.