В США скоропостижно скончался 28-летний баскетболист литовской "золотой сборной" Лукас Жемайтис

В 2008 году Лукас стал чемпионом литовской сборной U-16 на ЧЕ, тогда молодежную сборную возглавлял Йонас Валанчюнас.
Воспитанники (1992 г.р.) тренера Казиса Масквитиса в 2008 г. в первый раз стали победителями ЧЕ в группе U-16, победив со счетом 75:33 молодежную сборную Чехии.
Лукас переехал Нью-Джерси к своему отцу Эвалдасу Жемайтису, но по-прежнему играл в баскетбол. В 2009 году он участвовал в сборной литовцев США на чемпионате мира тысячелетия в Вильнюсе.
Позже он не раз играл за мужскую сборную Нью-Джерси Liepsnа, в 2010 г. участвовал в престижных состязаниях на кубок посольства в Вашингтоне.
Литовская община США приносит искренние соболезнования родителям Лукаса Йоланте и Эвалдасу, и призывают всех поклонников баскетбола по возможности жертвовать деньги на похороны Жемайтису.
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