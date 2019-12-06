В США открыты литовские визовые центры

Действующие в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Хьюстоне и Сан-Франциско с 3 декабря центры должны улучшить условия обращения за шенгенскими визами для проживающих в США.
Как отмечает министерство, преимущества этих центров – продолжительное время работы в стратегически удобных местах городов, расчет в местной валюте, а также предоставление дополнительных услуг, таких, как страхование или фотографирование.
МИД сообщает, что деятельность визовых центров не скажется на бюджете Литвы. Центры будет администрировать поставщик внешних услуг VFS Global.
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