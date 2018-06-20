У Венцкене в США два адвоката, один из них работает бесплатно. 5 марта они обратились в суд с просьбой отказать в экстрадиции и закрыть дело, поскольку это политическое преследование.

Однако суд США эти утверждения не удовлетворили, а адвокатов уведомили, что Венцкене могут в любой момент передать Литве.

В американские суды приходят не только письма адвокатов Венцкене, но и обращения самой задержанной, а также поддерживающих ее людей – тети Аудроне Скучене и диссидент Фелиция-Нийоле Садунайте.

"Выдавая эту почетную дочь Литвы Литовской республике вы можете даже подписать ее смертный приговор", – писала 9 апреля Садунайте.

В письме она рассказала о своем выступлении в парламенте Литвы 13 января этого года, когда спросила и лично попросила премьер-министра Саулюса Сквернялиса до 16 февраля ответить на вопрос: "Жива ли похищенная от имени государства девочка (Садунайте указывает ее имя и фамилию – DELFI), а если ее нет в живых – прошу указать, где ее могила".

DELFI напоминает, что после этого Сквернялис сказал СМИ: "У нее есть свое мнение, оно у нее было с самого начала истории, но все, что сегодня было сказано, неправда. Нет ни одного правдивого слова".

Другое письмо в суд пришло от тети Венцкене - Скучене, которая просит не выдавать племянницу и предоставить ей убежище.

В своем письме она подчеркивает, что Венцкене "преследуют как политика, что с ней пытались расправиться физически" за то, что она поднимала вопрос коррупции в правоохранительных органах.

Несмотря на то, что американская правоохрана отклонила заявку адвокатов Венцкене с просьбой отказать в экстрадиции из-за политического преследования, Венцкене не опускает рук.

В суды рекой текут заявления и просьбы как ее, так и ее адвокатов, в которых подчеркивают, что она просит не возвращать ее в Литву, поскольку опасается за свою жизнь.

В мае американский суд объявил, что откладывает решение вопроса об экстрадиции Неринги Венцкене в Литву на середину июня, однако объявленное заседание так и не состоялось.

Суд не указал причину, по которой отложил заседание до 28 июля.

В начале мая суд разрешил защитникам Венцкене до 14 июня предоставить дополнительные документы.

Венцкене просит отложить вопрос экстрадиции на год, поскольку через год должны рассматривать ее заявку на получение убежища в США.

После ареста Венцкене ее сын обратился за помощью, включая материальную. С 22 марта было пожертвовано больше 10 000 долларов США.

Недавно была создана еще одна платформа, на которой человек, назвавшийся Джомом Боллом из Иллинойса задался целью собрать для Венцкене 14 000 долларов. На данный момент пожертвовано 1210 долларов США.

Неринга Венцкене бежала из Литвы с сыном почти 5 лет назад. Ее подозревают в совершении 13 преступлений, в числе которых и развращение малолетней племянницы. Предполагают, что экстрадиция Венцкене может затянуться, поскольку она не согласна с возвращением в Литву.