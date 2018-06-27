27 июня - один из трех дней в этом году, когда инвалиды, испытывающие сложность в передвижении, смогут подняться на телебашню.
Центр Литовского радио и телевидения (Telecentras) ранее информировал, что инвалиды смогут подняться на телебашню 22 июля и 23 сентября.
В эти дни на башне будет дежурить персонал, который поможет инвалидам в случае экстремальной ситуации снести инвалидов вниз по лестнице.
27 июня телебашню посетит председатель комиссии по правам инвалидов Юстас Джюгялис, который приглашает приехать и других инвалидов выпить кофе в ресторане телебашни и посмотреть на город.
Людей-инвалидов, которые испытывают проблемы с передвижением, не поднимают на телебашню в обычные дни с осени 2017 года, когда в ресторане Paukščių takas произошел неприятный инцидент - сработала пожарная сигнализация.
Тогда Telecentras указал, что не может эвакуировать таких людей, поскольку предназначенная для эвакуации лестница слишком узкая и крутая.
Проблему будут решать во время капитального ремонта и реконструкции телебашни.
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