"В восточных районах Литвы вечером ожидается мокрый снег. В Вильнюсе его прогнозируют поздно вечером, в начале ночи", – сказала DELFI представитель Литовской гидрометеорологической службы Вида Ралене.

Правда, это первый снег в столице, а не в Литве. В понедельник шел снег в южной части Литвы, до самого Каунаса.

"Это такой снег, который падает и сразу тает. После него придет теплый воздух, да и поверхность земли еще теплая, поэтому не будет скользко. Лыжи готовить еще рано, но снежинки увидим", – сказала Ралене.

По ее словам, холодно в Вильнюсе будет также в четверг и пятницу – в пятницу также прогнозируют смешанные осадки. В субботу будет теплее, а в воскресенье снова похолодает, будет ветрено, прогнозируют снег.

"Самое главное - перед наступлением такой погоды - поменять покрышки. На самом деле погода будет переменчивой – и мокрый снег, и снег, тающий снег, и гололед. В ближайшую неделю будет такая каша – возможна погода как в начале зимы", – сказала синоптик.

По словам Ралене, в среду в Литве будет 2-7 градусов тепла, на взморье до 10 градусов.

"Ночью будет 0-5 градусов тепла. 0 градусов скорее всего будет в северо-восточных районах, в западных на градус теплее, а на взморье, на Куршской косе будет 6-8 градусов тепла", – указала собеседница.