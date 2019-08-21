"В понедельник наши станции ничего особого не зафиксировали, поэтому настоящие ливни еще впереди. Можно сказать – в четыре раза более сильные. Может, где-то у вокзала дождь был сильнее, но в понедельник он был средней интенсивности, в среду ждет сильный ливень", – сказала синоптик Литовской гидрометеорологической службы Альва Нагялите.

По ее словам, в некоторых районах дождь пойдет с утра, в других - с полудня.

"На юге сильный дождь начнется с утра, а самые интенсивные ливни прогнозируют с полудня. Дожди прекратятся только к вечеру", – сказала синоптик

Больше всего осадков прогнозируют на юге и на востоке страны.

"Самая сильная зона пройдет через восточные и южные районы. Согласно подсчетам, дожди будут интенсивными, примерно 3 ведра на квадратный метр. Это будет затяжной дождь, он может идти около 6 часов, самым интенсивным дождь будет в полдень", – сказала Нагялите.

По ее словам, менее обильные дожди прогнозируют в Жемайтии.

"Больше всего осадков ожидается на востоке и на юге. Там установился контрастный фронт. В понедельник он шел, но не достиг Литвы, а сейчас ожидается сильная волна осадков", – сказала синоптик.

По ее словам, местами возможны грозы, но наибольшая их вероятность на востоке в утренние часы и в первой половине дня.

"Около полудня на востоке возможен и сильный ветер, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. В среду вечером дождь должен прекратиться", – сказала синоптик.