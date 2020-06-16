В среду в Литве отзывают карантин: что надо знать

С 17 июня по 16 июля продлен временный контроль на границе Литвы со странами ЕС: в аэропортах, в порту. Это значит, что проверять будут паспорта у прибывающих на самолетах и паромах. У тех, кто приезжает в Литву на автомобилях и автобусах, документы проверять не будут.

Были установлены и временные ограничения для пересечения границы:

В Литву будут впускать граждан только тех стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании, где за последние 14 дней уровень заболевания коронавирусом не превышал 25 человек на 100 000 жителей.

Šalių sąrašas iš kurių atvykus saviizoliacija nėra taikoma. © VRM

Из третьих стран в Литву можно приехать только в том случае, если будет достигнуто взаимное соглашение между странами о разрешении на въезд граждан. Как и до сих пор будут впускать всех иностранцев, у которых есть вид на жительство в Литве или тех, у кого в Литве есть члены семьи с литовским гражданством или видом на жительство. Запрет не будет распространяться и на тех иностранцев, у которых есть литовская виза.

В местах торговли, предоставления услуг, проведения мероприятий и общественном транспорте со среды маски больше не являются обязательными, но другие средства защиты (дистанция, дезинфекция) должны сохраняться, показывает решение министра здравоохранения Аурелиюса Вериги.

В подписанном главой Оперативного центра чрезвычайного положения, министром здравоохранения Аурелиюсом Вериги сказано, что после окончания карантина в местах предоставления услуг, торговли, досуга и развлечений по-прежнему нужно соблюдать расстояние в один метр между людьми, создать возможность для дезинфекции рук. В такие места не будут допускаться люди с признаками ОРВИ (насморком, кашлем, затрудненным дыханием).

Маски со среды перестают быть обязательными и для посетителей, и для работников, однако использовать их все же рекомендуется. В Минздраве подтвердили, что и в общественном транспорте маски надевать только рекомендуется, но они не будут обязательны.

Также сохраняется предписание не реже одного раза в час проветривать помещения, не реже двух раз в день дезинфицировать поверхности: ручки, перила, включатели, спинки стульев, тележки и корзины для покупок.

С 17 июня до конца месяца на открытых пространствах разрешаются мероприятия с участием не более 700 зрителей. В закрытых помещениях зрителей не должно быть больше 150.

С 1 по 16 июля на открытом пространстве разрешены мероприятия с участием до 1000, в закрытых – 200.

Деятельность медучреждений должна быть организована так, чтобы управляли потоком посетителей, на первом месте - дистанционное предоставление услуг, прямой контакт возможен только в случае, когда услугу нельзя оказать дистанционно.