В среду утром на небе появился солнечный диск необычного цвета

Астроном Вильнюсского университета Альгирдас Казлаускас успокоил читателей, сказав, что переживать не стоит.
"Такой цвет определен несколькими факторами – сочетанием атмосферы, облаков и пыли. Определенный состав пыли и меняет цвет. Чаще всего – на насыщенно-красный. Чем больше пыли, тем насыщеннее цвет. Посмотрите, на закате солнце почти всегда красное. Солнечные лучи проходят через толстый слой атмосферы и встречают на пути больше пыли", - сказал он.
По словам астронома, красное солнце с утра совсем не означает, что атмосфера загрязнена пылью. Цвет зависит и от времени года и от времени суток.
"Но это обычное атмосферное явление, ничего ненормального", - подытожил он.
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