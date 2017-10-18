В среду утром на небе появился солнечный диск необычного цвета

18 октября утром в редакцию DELFI обратилось несколько читателей, которые заметили, что в небе появился солнечный диск необычного цвета. На сером небе светило ярко-красное солнце.
© DELFI / Karolina Pansevič

Астроном Вильнюсского университета Альгирдас Казлаускас успокоил читателей, сказав, что переживать не стоит.

"Такой цвет определен несколькими факторами – сочетанием атмосферы, облаков и пыли. Определенный состав пыли и меняет цвет. Чаще всего – на насыщенно-красный. Чем больше пыли, тем насыщеннее цвет. Посмотрите, на закате солнце почти всегда красное. Солнечные лучи проходят через толстый слой атмосферы и встречают на пути больше пыли", - сказал он.

По словам астронома, красное солнце с утра совсем не означает, что атмосфера загрязнена пылью. Цвет зависит и от времени года и от времени суток.

"Но это обычное атмосферное явление, ничего ненормального", - подытожил он.

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