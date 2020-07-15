"По данным на сегодняшний день, зафиксирован еще один случай", – сказал журналистам представитель Каунасской мэрии Паулюс Керас.
"Этот случай связан с той же компанией", – прибавил он. Подробностей о заболевшем нет.
Это уже 19-й случай, связанный с компанией Hegelmann Transporte, ранее коронавирус был установлен у 18 человек, приехавших из Узбекистана.
По словам Кераса, в среду образцы взяли у 160–170 работников компании, планируют проверить еще несколько десятков.
Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис в среду обратился к министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге с предложением подготовить закон об обязательном тестировании лиц, приезжающих из третьих стран, в мобильных пунктах.
Также предложено сделать так, чтобы работодатели предоставляли приезжим из третьих стран нормальные условия для проживания.
По словам Матийошайтиса, эти решения позволили бы эффективнее регулировать эпидемиологическую ситуацию и пресечь распространение COVID-19 как в Каунасе, так и в других муниципалитетах.
Напомним, что один из заболевших узбеков находится в Каунасской клинической больнице, а остальные в больнице в Абромишкес.
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