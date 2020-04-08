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В среду ночью в Вильнюс прилетел самолет из Лондона с 219 пассажирами на борту.
Keleivių pasitikimas Vilniaus oro uoste
Keleivių pasitikimas Vilniaus oro uoste
© DELFI / Modesta Meškė

Глава коммуникации Литовских аэропортов Марюс Зеленюс сказал, что самолет из Станстеда совершил посадку в 2.53 ч.

Самолет вылетел из Лондона позже, чем планировалось, потому что ждал вернувшихся из Манилы граждан Литвы, сказала BNS пресс-секретарь министра транспорта и коммуникаций Алдона-Виолета Гринене.

Представитель организатора рейса Kidy Tour Вилма Вайтекунайте сказала, что большая группа людей хотела прилететь из Дублина, но разрешение на этот рейс не было получено.

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По словам Гринене, министерство получило запрос МИД на выдачу разрешений на два авиарейса, но было выдало лишь одно - на лондонский рейс.

Министерство указало, что эти рейсы организуют по инициативе частных перевозчиков и каждый случай рассматривается очень тщательно.

Во вторник в Литве не садился ни один самолет.

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