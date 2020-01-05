"Летом мы начали приглашать пожилых людей на бесплатную зарядку, сначала проводили занятия два раза, потом три раза в неделю – и все равно не все могли принять участие из-за нехватки мест. Сеньоры - очень активные энтузиасты, как оказалось. Мы этому очень рады. Надеемся, что сеньоры обрадуются, узнав, что зарядку будут проводить каждый день. Будет действовать одно правило – один сеньор сможет участвовать не более чем в 3 занятиях в неделю, чтобы место было для всех желающих, регистрироваться надо заранее", – сказала представитель ПУ "Здоровый город" Каролина Дилите.
"Активность столичных пенсионеров поражает. Они рвутся заниматься спортом. А видели бы вы, как старательно они выполняют каждое упражнение и какой порядок бывает после них в зале – это пример для каждого. Но больше всего мы рады историям успеха – у нас есть ряд случаев, когда после регулярных занятий у людей улучшилось состояние здоровья, другие уже ходят без тростей", – рассказал тренер Миндаугас Мизгайтис
Бесплатные занятия будут проходить с понедельника по пятницу – с 10 до 11 ч. и с 11 до 12 ч.
Регистрация проводится по номеру 85 203 4814. Регистрироваться надо по пятницам с 6 до 22 ч.
Каждую неделю надо регистрироваться на следующую.
Бесплатные занятия проводятся в Фабийонишкском бассейне (ул. С.Нериес, 45A).
Климатолог предлагает решение проблемы загрязнения в Вильнюсе: въезд в центр должен быть платным (35)
Въезд в центр Вильнюса должен быть платным – такую идею...
В спортзале Фабийонишкского бассейна – бесплатная зарядка для сеньоров каждый день (22)
С 8 января спортзале Фабийонишкского бассейна каждый...
В Вильнюсе снова была задержана учитель, облившая краской макет "Холма свободы" (18)
На этой неделе в Вильнюсе, на аллее Триколора, дважды...
В этом году работающих жителей Литвы ждут 5 долгих выходных (8)
В 2020 году работающих жителей Литвы ждут пять, так...
С понедельника ждут перемены: пойдет снег (2)
В воскресенье в Литве покрытие основных дорог влажное...
TOP новостей
Находчивый житель Кедайняй открыл магазин в пассажирском автобусе (35)
Житель Кедайняйского района Герардас Ракявичюс - не...
Климатолог предлагает решение проблемы загрязнения в Вильнюсе: въезд в центр должен быть платным (35)
Въезд в центр Вильнюса должен быть платным – такую идею...
В этом году работающих жителей Литвы ждут 5 долгих выходных (8)
В 2020 году работающих жителей Литвы ждут пять, так...
В спортзале Фабийонишкского бассейна – бесплатная зарядка для сеньоров каждый день (22)
С 8 января спортзале Фабийонишкского бассейна каждый...
С понедельника ждут перемены: пойдет снег (2)
В воскресенье в Литве покрытие основных дорог влажное...