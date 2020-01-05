"Летом мы начали приглашать пожилых людей на бесплатную зарядку, сначала проводили занятия два раза, потом три раза в неделю – и все равно не все могли принять участие из-за нехватки мест. Сеньоры - очень активные энтузиасты, как оказалось. Мы этому очень рады. Надеемся, что сеньоры обрадуются, узнав, что зарядку будут проводить каждый день. Будет действовать одно правило – один сеньор сможет участвовать не более чем в 3 занятиях в неделю, чтобы место было для всех желающих, регистрироваться надо заранее", – сказала представитель ПУ "Здоровый город" Каролина Дилите.

"Активность столичных пенсионеров поражает. Они рвутся заниматься спортом. А видели бы вы, как старательно они выполняют каждое упражнение и какой порядок бывает после них в зале – это пример для каждого. Но больше всего мы рады историям успеха – у нас есть ряд случаев, когда после регулярных занятий у людей улучшилось состояние здоровья, другие уже ходят без тростей", – рассказал тренер Миндаугас Мизгайтис

Бесплатные занятия будут проходить с понедельника по пятницу – с 10 до 11 ч. и с 11 до 12 ч.

Регистрация проводится по номеру 85 203 4814. Регистрироваться надо по пятницам с 6 до 22 ч.

Каждую неделю надо регистрироваться на следующую.

Бесплатные занятия проводятся в Фабийонишкском бассейне (ул. С.Нериес, 45A).