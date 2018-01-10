"Могу подтвердить, что в списке призывников оба сына президента федерации А. Сабониса Домантас и Таутвидас", - сказал пресс-секретарь ЛФБ Вайдотас Заярскас.
Все же, баскетболистам, скорее всего, не придется проходить службу, поскольку она может быть отложена для лиц, обладающих исключительными способностями, достижениями в науке, искусстве, спорте или других областях, которые своей деятельностью прославляют имя Литвы.
21-летний Д. Сабонис представляет клуб NBA Pacers , а 25-летний Т. Сабонис играет во Второй испанской баскетбольной лиге в команде региона Кастельон.
Последний уже третий раз попадает в списки призывников.
В список призывников этого года попал и недавно присоединившийся к вильнюсскому клубу 25-летний Арнас Буткявичюс, сообщил портал новостей 15 min.lt .
В этом году на прохождение девятимесячной службы в различных частях литовской армии будут призваны 3,9 тыс. военнообязанных. Это на триста больше, чем в прошлом году.
Министерство прогнозирует, что, невзирая на сохраняющееся большое количество добровольцев и активность призывников, которые будут проходить службу в порядке первоочередности, в военные части в этом году придется отправиться и части настоящих военнообязанных. В прошлом году в обязательном порядке были призваны 53 молодых человека.
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