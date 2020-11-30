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В список пораженных коронавирусом стран и регионов с 30 ноября входят Мальта, Словакия и Словения, из этого списка вышел Уэльс, сообщает Минздрав Литвы.
Koronavirusas Suomijoje
Koronavirusas Suomijoje
© Reuters / Scanpix

Минздрав напоминает, что с учетом уровня заболеваемости и других показателей страны делят на зеленую, желтую, красную и серую зоны.

В серую зону входят страны, которые не предоставляют данные Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний или в которых за последние 7 дней сделали 300 и меньше тестов на коронавирус на 100 000 жителей.

Литва сейчас находится в красной зоне, поэтому пораженными странами у нас считаются только страны из серой зоны.

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В списке, кроме новых стран, находятся Северная Ирландия, Шотландия, Лихтенштейн, Швейцария и все третьи страны.

Приезжие из этих стран должны провести 10 дней в изоляции или предъявить отрицательный тест на COVID-19, который был сделан не больше чем за 48 часов до прибытия.

Иностранцам из третьих стран въезд в Литву запрещен, за исключением предусмотренных правительством исключений.

Список пораженных стран Минздрав объявляет в пятницу, а вступает он в силу с понедельника.

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