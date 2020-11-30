Минздрав напоминает, что с учетом уровня заболеваемости и других показателей страны делят на зеленую, желтую, красную и серую зоны.
В серую зону входят страны, которые не предоставляют данные Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний или в которых за последние 7 дней сделали 300 и меньше тестов на коронавирус на 100 000 жителей.
Литва сейчас находится в красной зоне, поэтому пораженными странами у нас считаются только страны из серой зоны.
В списке, кроме новых стран, находятся Северная Ирландия, Шотландия, Лихтенштейн, Швейцария и все третьи страны.
Приезжие из этих стран должны провести 10 дней в изоляции или предъявить отрицательный тест на COVID-19, который был сделан не больше чем за 48 часов до прибытия.
Иностранцам из третьих стран въезд в Литву запрещен, за исключением предусмотренных правительством исключений.
Список пораженных стран Минздрав объявляет в пятницу, а вступает он в силу с понедельника.
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