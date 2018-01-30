Общая площадь этих неиспользуемых зданий, помещений, инженерных построек – почти 162 000 кв. м или 22 футбольных поля.

"Мы нашли здания, которые не используют в течение уже долгого времени, они заброшены, некоторые из них – в зонах отдыха, в центре городов и т.д.", – сказано в документе.

Одно из таких зданий – туристический комплекс, переданный во владение дирекции Аукштайтийского и Лабанорского региональных парков, в деревне Палуше, на ул. Лушю, 20. Его площадь – 5100 кв. м.

В это имущество в 2014 г. инвестировали 1,6 млн. евро. Госконтроль выяснил, что комплекс не использовался до 27 июня 2017 года.

По тому же адресу обнаружили и другие неиспользуемые постройки. Например, шесть домиков для отдыха, которые на момент проверки находились в аварийном состоянии. Однако их содержание только в 2016 году обошлось в 9300 евро.

Но это не самый худший пример неиспользуемого государством имущества. Поскольку минувшим летом он был сдан в аренду. В конкурсе победила компания Palūšės turas предпринимателя Кристиёнаса Минейкиса, она взяла его в аренду на 20 лет.

Директор Аукштайтийского и Лабанорского региональных парков Гядас Куканаускас сказал DELFI, что найти арендатора было нелегко, но он надеется, что Минейкису удастся дать центру новую жизнь.

"Уже работают домики, оказывают услуги, работает кафе. Поскольку он начал работать лишь осенью, услуг еще немного, но летом, я думаю, в Палуше будет больше развлечений для посетителей, комплекс будет работать", – сказал он.

Куканаускас возглавляет дирекцию с 2015 года, поэтому он сказал, что ему сложно сказать, насколько обосновано обновление комплекса на деньги ЕС.

"В советское время это было привлекательным местом. Палуше была курортной местностью, вот ее наверное и хотели вернуть к жизни", – предположил он.

Минейкис настроен оптимистически и ждет приближения лета.

"Понемногу продвигаемся вперед, шевелимся. Как сказать, зимой печальное время, ждем лета, – сказал он DELFI. – Ремонты сделали, еще кое-что заканчиваем, поскольку то одно вылезает, то другое. Состояние построек не очень хорошее, пытаемся исправить".

Сумма аренды по договору остается в тайне, но он подтвердил, что в силе осталось требование поставлять услуги не меньше 320 дней в году и обслуживать не меньше 10 000 туристов в год.

Возможно ли обслуживать в Палуше по 27 туристов в день?

"Если взять лето, то мы можем принять 60–70 человек", – сказал Минейкис. Но возможно ли это, сегодня он не мог сказать.

"Считают и туристов и посетителей ресторана вместе, поэтому 27 человек в день - реальное количество. Сейчас мы примерно столько и обслуживаем – в выходные больше, все покажет лето", – сказал он.

По данным "Содра", в декабре 2017 года в Palūšės turas было 5 работников, их средняя зарплата составляла 318,80 евро "на бумаге".

В отчете Госконтроля есть и другое неиспользуемое госимущество. Например, Министерство науки и образования с 2009 года на правах доверия управляет административным зданием (295,28 кв. м)на ул. Аугустиону, 4, в Старом городе Вильнюса.

"Здание неиспользуется, Имущественному банку его передавать не собираются. Во время аудита министерство не указало, каковы перспективы использования этого здания. В поисковой системе указано, что здание используется для выполнения функций. Расходы за 2016 год – 700 евро", – сказано в докумнете.

Еще один пример – принадлежащий Имущественному банку на правах доверия дом отдыха (69,7 кв. м), в Швенчёнском районе.

Еще в отчете сказано, что в Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса 38, где находятся Министерства экономики и энергетики, другие ведомства, не используют 1290 кв. м.

"499 кв. м - в подвале, большая часть – зона столовой и другие подсобные помещения. Расходы на их содержание в марте-июле 2017 года составили 2200 евро.

Еще 788 кв. м - это помещения общего пользования. Вероятно, эти помещения в силу специфичности и находящегося в них оборудования, использоваться не будут. Их использование оплачивают пользователи имущества", – сказано в документе.

На ул. Альгирдо, 31, в Вильнюсе есть помещение площадью 564 кв. м. Оно также пустует. Расходы на его содержание в марте-июле 2017 года составили 1700 евро. В отчете Госконтроля есть и другие подобные примеры.

Представитель Госконтроля Живиле Симонайтите сказала, что аудит показал, что не существует каких-то вех управления госимуществом – сколько и какое имущество необходимо для выполнения отдельных функций, не просчитано, сколько этого имущества, какое можно сдавать в аренду, какое развивать или продавать.

"Почти половина объектов - инженерные постройки (9200 шт) и незначительные постройки (4500 шт), больше 670 объектов не используется, а из 2300 квартир и других объектов жилого назначения, домиков для отдыха и т.д., лишь малая часть признана пригодной для использования", – обобщила она.

На данный момент государство располагает 28 100 объектами недвижимости площадью 10,4 млн. кв. м. Содержание этого имущества обходится не меньше чем в 180 млн. евро в год, а его остаточная стоимость составляет 3 млрд. евро.