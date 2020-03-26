"Трое наших работников – два в Вильнюсе и один в Укмерге сообщили о положительных тестах на COVID-19, поэтому мы закрываем здания, в которых они работали, будем соблюдать все процедуры.
Клиентов мы не обслуживаем в помещении с начала карантина. Поскольку мы готовились к подобной ситуации, мы готовы передать важные функции другим отделениям, чтобы деятельность была непрерывной.
Жители не должны столкнуться со сбоями с поставкой услуг – все выплаты будут назначены и переведены вовремя", – сказала директор "Содры" Юлита Варанаускене.
Сейчас все услуги клиенты могут получить по интернету, подключившись на к своей странице www.sodra.lt/gyventojui или по телефону 1883. Во время карантина количество звонков увеличилось, поэтому надо вооружиться терпением.
TOP новостей
В Литве зафиксировано 290 случаев коронавируса (36)
Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксировано 290...
Принудительная в Литве изоляция отменена, сотни жителей выпускают домой (61)
Сотни вернувшихся из-за границы граждан Литвы , которые...
Представитель правительства: Вильнюс отказался изолировать людей, которые просили об этом (8)
26 марта министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...
Коронавирус подтвержден у 20 военных батальона НАТО в Литве (109)
Коронавирус подтвержден у десяти военных...
В "Содре" три случая COVID-19, закрыты Вильнюсское и Укмергское отделения (1)
В связи с тем, что коронавирус установили у трех...