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В связи с тем, что коронавирус установили у трех работников Фонда социального страхования ("Содры") закрыты два отделения – вильнюсское на проспекте Лайсвес у Укмергское. В Вильнюсе работали около 500, в Укмерге больше 40 человек.
В "Содре" три случая COVID-19, закрыты Вильнюсское и Укмергское отделения
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

"Трое наших работников – два в Вильнюсе и один в Укмерге сообщили о положительных тестах на COVID-19, поэтому мы закрываем здания, в которых они работали, будем соблюдать все процедуры.

Клиентов мы не обслуживаем в помещении с начала карантина. Поскольку мы готовились к подобной ситуации, мы готовы передать важные функции другим отделениям, чтобы деятельность была непрерывной.

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Жители не должны столкнуться со сбоями с поставкой услуг – все выплаты будут назначены и переведены вовремя", – сказала директор "Содры" Юлита Варанаускене.

Сейчас все услуги клиенты могут получить по интернету, подключившись на к своей странице www.sodra.lt/gyventojui или по телефону 1883. Во время карантина количество звонков увеличилось, поэтому надо вооружиться терпением.

ru.DELFI.lt
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