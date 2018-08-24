В эфире передаче DELFI Diena министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что число пенсионеров будет расти, а "Содра" готовится к этому уже сейчас. По словам министра, с 2017 г. откладывают резерв "Содры", который необходим для смягчения этой демографической кривой.

"Мы понемногу спускаемся вниз, все меньше работников платит взносы, а число пенсионеров в будущем будет расти, – сказал министр. – Эти средства откладывают для тех, кто выйдет на пенсию в течение 5-10 лет, чтобы их пенсии были адекватными".

По словам Кукурайтиса, "Содра" уже накопила сотни миллионов для сглаживания этой кривой.

"Содра" сообщает, что пенсии в этом году увеличились на 20-36 евро, а пенсионеры уверяют, что они увеличились всего на 7 евро. Министр отметил, что если это так, то вероятно это те пенсионеры, у которых нет необходимого стажа.

"Рост пенсий и зарплат люди ощущают по-разному. У одних растут быстрее, у других - медленнее, у третьих вообще не растут. Если говорить о пенсии, то на двадцать с лишним евро пенсия должна была увеличиться у тех, у кого есть необходимый стаж. Если увеличилась на 7 евро, значит у них нет необходимого стажа", – сказал Кукурайтис. Однако даже увеличение пенсий радует не всех, половина пенсионеров в Литве получает не больше 300 евро.

"Как этим людям выжить?" – вопрошал ведущий Арнас Мажетис.

"Это на самом деле большая проблема. Мы должны понять, что пенсионеры - это те люди, которые живут за счет взносов нынешних работников. Когда нынешние пенсионеры работали, они платили налоги, и пенсионеры жили на них, – сказал Кукурайтис. – Наша пенсионная система основана на солидарности. Сколько налогов платят работники, такие пенсии и платим. Если у нас не до конца упорядочена налоговая реформа, в которой многие люди платят небольшие налоги или вообще их не платят (речь идет о "тени"), то и пенсии мы можем платить только такие".

Ведущий, услышав ответ Кукурайтиса, подчеркнул, что спрашивает о небольших пенсиях, на которые невозможно прожить. "С января людям с небольшими пенсиями будут платить дополнительные выплаты", – сказал глава Соцмина.

По его словам, эта надбавка будет в размере 20 евро и ее будут платить людям со средней пенсией в 170 евро.

"Всем, у кого пенсии до 230 евро, поднимут, но все будет зависеть от стажа и взносов, чтобы соблюсти справедливость", – сказал Кукурайтис.

С Нового года в Литве меняется пенсионная система. Кукурайтис сказал, что вскоре представят информацию, которая поможет людям разобраться в новшествах и решить, продолжать частное накопление или нет.

Он сказал, что в частных фондах на пенсию откладывают около 800 000 человек. "У всех у них будет возможность дальше участвовать или выйти из системы, их будут информировать публично, проведут кампанию, которая вскоре будет запущена", – сказал Кукурайтис. На принятие решения дадут полгода: до 1 июля 2019 г.

Однако есть группа людей, которая не откладывает деньги в частных фондах. "Эта группа очень важна, поскольку это новая система вовлечения в частное накопление. Молодые люди до 40 лет, которые не участвуют в накоплении, с 1 января будут включены автоматически", – сказал министр и подчеркнул, что у них будет право выбора: в течение полугода они могут отказаться от частного накопления или поменять фонд.

Фонды, по словам министра, будут подбирать автоматически.

"Об этом уже договорились с Центробанком Литвы, который контролирует фонды, чтобы нагрузку распределяли равномерно", – сказал Кукурайтис.

Те, кто уже откладывает пенсию в частных фондах, в течение полугода могут решить, остаться в том же фонде или поменять его.