Автор анонимного письма указал, что инцидент произошел 5 марта в школьной раздевалке - двое подростков на глазах у других ребят били ремнями своего одноклассника.
"Потом видео выложили в социальную сеть. Пострадавший - из семьи, которая находится под присмотром социальных служб, а агрессоры – дети из влиятельных в обществе семей. Не хотелось бы, чтобы эту историю "забыли" только из-за влияния близких", – писал аноним.
На видео слышен смех школьников, видны агрессоры, а в углу их жертва.
Директор гимназии сказал Delfi: "Поймите, дети ведь могут разыграть все это, вы так не считаете? Если серьезно, то я обо всем знаю, все было сделано в соответствии с действующей практикой, мы информировали ведомства. Сейчас этот инцидент расследует полиция, мы ждем результата".
По словам директора, речь идет о 16-летних подростках. Школа, как сказал директор, сделала все, что он нее зависело.
"Мы вызвали родителей, но категорически не можем утверждать, что это было насилие", – сказал директор, заметив, что всю информацию передали службе по защите прав детей и полиции.
Пресс-секретарь службы по защите прав детей Арунас Малиновскис сказал, что им об инциденте известно и его расценивают, как возможное насилие над несовершеннолетним.
"Мы получили сообщение и немедленно отреагировали. Сейчас ведется оценка ситуации. Мы общались с детьми и их представителями. А также с руководством школы. Служба в установленном порядке проводит оценку ситуации", – сказал он.
Пресс-секретарь ГПК Тельшяйского округа Грета Фраерите сказала Delfi, что начато расследование по 284 ст. УК ЛР (угрозы, насмешки или вандализм в общественном месте в отношении окружающих, нарушение общественного порядка).
TOP новостей
Коронавирус не распугал покупателей ярмарки Казюкаса (4)
Несмотря на то, что неделю назад в Литве был...
В социальных сетях разместили видео с экзекуцией над гимназистом: полиция ведет расследование (9)
"В гимназии (не можем указывать ее название, по закону...
В клайпедском деле о шпионаже два подозреваемых арестованы на три месяца (13)
В начатом в Клайпеде досудебном расследовании о...
Глава МИД Литвы призывает коллег по ЕС не ехать в Москву на парад в честь "Дня победы" (377)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Близкие пострадавшей в Висагинасе учительницы: надеемся, что этот несчастный случай сплотит литовское общество, а не вобьет клин (62)
Родственники учительницы литовского языка,...