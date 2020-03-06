Автор анонимного письма указал, что инцидент произошел 5 марта в школьной раздевалке - двое подростков на глазах у других ребят били ремнями своего одноклассника.

"Потом видео выложили в социальную сеть. Пострадавший - из семьи, которая находится под присмотром социальных служб, а агрессоры – дети из влиятельных в обществе семей. Не хотелось бы, чтобы эту историю "забыли" только из-за влияния близких", – писал аноним.

На видео слышен смех школьников, видны агрессоры, а в углу их жертва.

Директор гимназии сказал Delfi: "Поймите, дети ведь могут разыграть все это, вы так не считаете? Если серьезно, то я обо всем знаю, все было сделано в соответствии с действующей практикой, мы информировали ведомства. Сейчас этот инцидент расследует полиция, мы ждем результата".

По словам директора, речь идет о 16-летних подростках. Школа, как сказал директор, сделала все, что он нее зависело.

"Мы вызвали родителей, но категорически не можем утверждать, что это было насилие", – сказал директор, заметив, что всю информацию передали службе по защите прав детей и полиции.

Пресс-секретарь службы по защите прав детей Арунас Малиновскис сказал, что им об инциденте известно и его расценивают, как возможное насилие над несовершеннолетним.

"Мы получили сообщение и немедленно отреагировали. Сейчас ведется оценка ситуации. Мы общались с детьми и их представителями. А также с руководством школы. Служба в установленном порядке проводит оценку ситуации", – сказал он.

Пресс-секретарь ГПК Тельшяйского округа Грета Фраерите сказала Delfi, что начато расследование по 284 ст. УК ЛР (угрозы, насмешки или вандализм в общественном месте в отношении окружающих, нарушение общественного порядка).