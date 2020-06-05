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Депутаты парламента Литвы обсуждают вопрос объявления 13 января 2021 года выходным днем. В этот день будут вспоминать 30-летие событий 13 января.
В следующем году в Литве хотят объявить еще один выходной
© Organizatorių nuotr.

В первом чтении такое постановление поддержали 67 депутатов, 6 воздержались, против никто не голосовал.

Предложение было представлено депутатами Эугениюсом Йовайшей и Арунасом Гумуляускасом.

По их словам, важно оценить эту дату в контексте борьбы литовского народа за свободу и независимость.

По словам Гумуляускаса, большая часть депутатов хотели бы включить 13 января в список нерабочих выходных дней, но для этого надо отказаться от какого-то из существующих выходных, поскольку в Литве количество выходных больше среднего по ЕС.

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"Эта дискуссия затянулась надолго. (...) На сегодняшний день я не вижу иного пути как только должным образом вспомнить 30-летие 13 января", – заметил Гумуляускас.

"Это день нашей победы, поэтому у нас сегодня есть независимое государство и независимая экономика", – продолжил он.

Гумуляускас надеялся, что это решение парламента даст импульс для внесения коррективов в Трудовой кодекс.

Юристы отмечают, что обычно выходными бывают дни, список которых перечислен в Трудовом кодексе. По этой причине, предложение постановлением парламента объявить день выходным не отвечает действующим законам.

Проект закона об объявлении 13 января выходным днем зарегистрировали депутаты Лауринас Кащюнас и Дайнюс Крейвис, однако дискуссии на эту тему пока не проходят.

13 января в Литве вспоминают погибших в этот день в 1991 году в Вильнюсе во время советской агрессии.

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