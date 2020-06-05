В следующем году в Литве хотят объявить еще один выходной

В первом чтении такое постановление поддержали 67 депутатов, 6 воздержались, против никто не голосовал.
Предложение было представлено депутатами Эугениюсом Йовайшей и Арунасом Гумуляускасом.
По их словам, важно оценить эту дату в контексте борьбы литовского народа за свободу и независимость.
По словам Гумуляускаса, большая часть депутатов хотели бы включить 13 января в список нерабочих выходных дней, но для этого надо отказаться от какого-то из существующих выходных, поскольку в Литве количество выходных больше среднего по ЕС.
"Эта дискуссия затянулась надолго. (...) На сегодняшний день я не вижу иного пути как только должным образом вспомнить 30-летие 13 января", – заметил Гумуляускас.
"Это день нашей победы, поэтому у нас сегодня есть независимое государство и независимая экономика", – продолжил он.
Гумуляускас надеялся, что это решение парламента даст импульс для внесения коррективов в Трудовой кодекс.
Юристы отмечают, что обычно выходными бывают дни, список которых перечислен в Трудовом кодексе. По этой причине, предложение постановлением парламента объявить день выходным не отвечает действующим законам.
Проект закона об объявлении 13 января выходным днем зарегистрировали депутаты Лауринас Кащюнас и Дайнюс Крейвис, однако дискуссии на эту тему пока не проходят.
13 января в Литве вспоминают погибших в этот день в 1991 году в Вильнюсе во время советской агрессии.
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