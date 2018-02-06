В следующем году в Клайпеде планируют открыть Морскую школу после того, как завершат работу над ее концепцией, пишет Lietuvos žinios.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Есть разные моменты, поэтому было решено сначала закончить работу над концепцией школы, утвердить ее в министерстве, а затем открывать саму школу. Мы считаем, что это может произойти в следующем году", – сказала вице-мэр Клайпеды Юдита Симанавичюте, которая обсуждала этот вопрос с парламентским комитетом науки и образования.

Морская школа была бы предназначена для учеников 5-12 классов. Для их обучения была бы создана специальная база, появилась бы возможность проходить практику.

Решается вопрос, для кого была бы эта школа - только для детей из Клайпеды или всей Литвы.

Первая Морская школа в Литве после восстановления независимости работала в Юодкранте с 2006 до 2014 года, однако она закрылась, поскольку не удалось построить общежитие для кадет.

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