"Есть разные моменты, поэтому было решено сначала закончить работу над концепцией школы, утвердить ее в министерстве, а затем открывать саму школу. Мы считаем, что это может произойти в следующем году", – сказала вице-мэр Клайпеды Юдита Симанавичюте, которая обсуждала этот вопрос с парламентским комитетом науки и образования.
Морская школа была бы предназначена для учеников 5-12 классов. Для их обучения была бы создана специальная база, появилась бы возможность проходить практику.
Решается вопрос, для кого была бы эта школа - только для детей из Клайпеды или всей Литвы.
Первая Морская школа в Литве после восстановления независимости работала в Юодкранте с 2006 до 2014 года, однако она закрылась, поскольку не удалось построить общежитие для кадет.
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