В следующем году в Литве планируют призвать в армию немного больше солдат, чем в этом.
"Šauktiniai savanoriai"
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На этой неделе министр обороны Литвы Раймундас Кароблис подписал указ о том, что в 2008 году к армию будут призваны 3800 человек. В этом году в армии проходят службу или готовятся к ней приступить немногим более 3500 молодых людей и девушек.

"Последовательное увеличение числа призывников является одной из стратегических задач подготовки как можно большего количества солдат активного запаса, которые, в случае надобности, будут мобилизованы для защиты государства", - передала пресс-секретарь министра Вита Раманаускайте.

Пока что все призывники приходят в армию добровольно. Призыв был возвращен в 2015 году, как реакция на действия России на Украине и в регионе Балтийского моря.

BNS
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