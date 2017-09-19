Директор ответственного за пляжи Клайпедской зоны учреждения Klaipedos papludimiai Виргиниюс Урбонас сказал, что рассматривается возможность установить на пляжах в следующем году смарт-скамейки, чтобы сидящие на них через наушники могли слушать классическую музыку.
Планируется закупить и специальный буй , который будет направлять информацию о воде, температуре воздуха, скорости ветра на обновленные информационные табло.
Между тем руководитель спасателей Неринги Гинтарас Кипрас сказал, что в следующем году планируется испытать робота-спасателя, управляемого дистанционно, который быстрее человека мог бы добраться до тонущего в море. Если идея себя оправдает, что робот будет приобретен.
Во время следующего сезона на пляжах Неринги также будут обновлены громкоговорители, они будут работать на солнечных батареях и будут более качественными.
Список нежелательных водителей. Кто рискует в него попасть (2)
Если вы управляете автомобилем, но в последнее время...
Передаваемый Германией Акт 16 февраля будет экспонироваться в Доме подписантов
Обнаруженный в Дипломатическом архиве Берлина Акт о...
В следующем году на пляжах Литвы ожидаются новинки (13)
Поскольку в последнее время на Балтийском море...
Оказывается, можно и так: перекрыли всю улицу (2)
Жители садоводческого товарищества столкнулись с...
В Литве говорят, что не разрешали бортам РФ заходить в воздушное пространство (40)
Должностные лица Литвы во вторник объявили, что не...
TOP новостей
Более дешевым отопление будет только до января (9)
В первом чтении парламент Литвы решил, что льготный...
Некоторые второсортные продукты в Литве дороже, чем в Германии (95)
Часть продуктов, которые исследовала Государственная...
Список нежелательных водителей. Кто рискует в него попасть (2)
Если вы управляете автомобилем, но в последнее время...
Оказывается, можно и так: перекрыли всю улицу (2)
Жители садоводческого товарищества столкнулись с...
В следующем году на пляжах Литвы ожидаются новинки (13)
Поскольку в последнее время на Балтийском море...