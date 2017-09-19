Поскольку в последнее время на Балтийском море преобладает плохая погода спасатели на пляжах думают о новшествах, которые бы могли привлечь людей на пляжи в следующем году, сообщила литовская газета Lietuvos zinios .
© Mindaugas Milinis

Директор ответственного за пляжи Клайпедской зоны учреждения Klaipedos papludimiai Виргиниюс Урбонас сказал, что рассматривается возможность установить на пляжах в следующем году смарт-скамейки, чтобы сидящие на них через наушники могли слушать классическую музыку.

Планируется закупить и специальный буй , который будет направлять информацию о воде, температуре воздуха, скорости ветра на обновленные информационные табло.

Между тем руководитель спасателей Неринги Гинтарас Кипрас сказал, что в следующем году планируется испытать робота-спасателя, управляемого дистанционно, который быстрее человека мог бы добраться до тонущего в море. Если идея себя оправдает, что робот будет приобретен.

Во время следующего сезона на пляжах Неринги также будут обновлены громкоговорители, они будут работать на солнечных батареях и будут более качественными.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Список нежелательных водителей. Кто рискует в него попасть (2)

Если вы управляете автомобилем, но в последнее время...

Передаваемый Германией Акт 16 февраля будет экспонироваться в Доме подписантов

Обнаруженный в Дипломатическом архиве Берлина Акт о...

В следующем году на пляжах Литвы ожидаются новинки (13)

Поскольку в последнее время на Балтийском море...

Оказывается, можно и так: перекрыли всю улицу (2)

Жители садоводческого товарищества столкнулись с...

В Литве говорят, что не разрешали бортам РФ заходить в воздушное пространство (40)

Должностные лица Литвы во вторник объявили, что не...

TOP новостей

Более дешевым отопление будет только до января (9)

В первом чтении парламент Литвы решил, что льготный...

Некоторые второсортные продукты в Литве дороже, чем в Германии (95)

Часть продуктов, которые исследовала Государственная...

Список нежелательных водителей. Кто рискует в него попасть (2)

Если вы управляете автомобилем, но в последнее время...

Оказывается, можно и так: перекрыли всю улицу (2)

Жители садоводческого товарищества столкнулись с...

В следующем году на пляжах Литвы ожидаются новинки (13)

Поскольку в последнее время на Балтийском море...