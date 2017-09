Директор ответственного за пляжи Клайпедской зоны учреждения Klaipedos papludimiai Виргиниюс Урбонас сказал, что рассматривается возможность установить на пляжах в следующем году смарт-скамейки, чтобы сидящие на них через наушники могли слушать классическую музыку. Планируется закупить и специальный буй , который будет направлять информацию о воде, температуре воздуха, скорости ветра на обновленные информационные табло. Между тем руководитель спасателей Неринги Гинтарас Кипрас сказал, что в следующем году планируется испытать робота-спасателя, управляемого дистанционно, который быстрее человека мог бы добраться до тонущего в море. Если идея себя оправдает, что робот будет приобретен. Во время следующего сезона на пляжах Неринги также будут обновлены громкоговорители, они будут работать на солнечных батареях и будут более качественными.

