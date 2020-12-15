В следующем году минимальная зарплата в Литве повысится до 642 евро

Заведующая Отделом трудового права Министерства соцзащиты и труда Вита Балюкявичене отметила, что октябрьское постановление правительства будет соблюдаться и ММЗ в следующем году вырастет с 607 до 642 евро, поскольку экономические показатели этому благоприятствуют.
"Было намечено подписать выводы Трехстороннего совета, если в сценарии экономического развития будет предусмотрено, что уровень безработицы будет выше 8,5%, а рост средней заработной платы – меньше двух процентов. Как мы видим, уровень безработицы ниже, а рост средней заработной платы выше, поэтому вступает в силу зарплата в 642 евро, установленная правительством", – заявила на заседании Трёхстороннего совета В. Балюкявичене.
В понедельник министерство финансов сообщило, что уровень безработицы в 2021 году составит 8,2%, а средняя зарплата брутто составит 1475,9 евро или на 4,1% больше, чем в этом году.
При этом глава Конфедерации промышленников Литвы Ричардас Сартатавичюс сказал, что преждевременно повышать ММЗ по причине пандемии и неопределённой экономической ситуации. Он предложил отложить рассмотрение вопроса ММЗ хотя бы до первого квартала следующего года.
Трехсторонний совет договорился, что соотношение ММЗ и средней заработной платы не должно быть менее 45% и более 50%, при этом должно соответствовать четверти среднего показатели стран с наибольшим соотношением ММЗ и средней заработной платы, по данным последних трех лет.
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