С начала следующего года вступает в силу новая редакция закона о государственных пенсиях.

Директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс информировал DELFI, что в общей сложности пересчитают пенсии 600 000 жителей.

"Важно подчеркнуть, что будущий пересчет и индексация пенсий, о котором много говорят, это две разные вещи. Все существующие пенсии индексируют или поднимут на 7% уже с января.

Однако во втором полугодии следующего года пенсии еще пересчитают в соответствии с новым законом. Дело в том, что мы должны получить данные обо всех доходах жителей, полученных в этом году. А такие декларации предоставляют до 1 мая. После получения данных мы займемся пересчетом", – сказал директор.

Он заверил, что в результате пересчета пенсии ни у кого не снизятся – если и не увеличатся, то останутся такими, какими станут после индексации в январе. Синкявичюс сказал, что после пересчета всех пенсионеров информируют о ходе пересчета, разошлют письма с личной информацией, чтобы не было никаких вопросов.

Пересчитанные по новому порядку пенсии будут выплачивать с сентября 2018 года.

Председатель вильнюсского отделения объединения пенсионеров Bočiai Вилия Турене признала, что на самом деле информации о пересчете и индексации не хватает.

По ее словам, в связи с этим в следующий четверг у здания парламента пройдет митинг. Кроме того, На этой неделе на встрече с министром финансов будут поднимать вопрос об индексации пенсий, а также о пенсиях в фондах второй ступени.

"Как можно из "Содры", из государственного бюджета перекачивать деньги частным структурам? Нигде такого нет – было лишь в латинской Америке, в Польше такую модель запретили, а у нас она остается, хотя правительство намеревалось пересмотреть вопрос. Почему? Я говорю, и мы свой фонд создадим, пусть нам переведут 70 млн. евро, только на администрирование (в год).

Мы хотели бы получить больше информации о частных фондах второй ступени, но это какой-то секрет. Слышится только агитация за них, не боятся регистрировать и "мертвые души" – людей, которые уже лет 10 живут в Англии.

Это лишь одна из причин, почему у нас самые маленькие пенсии в странах Балтии. Другой вопрос – перераспределение бюджета. Должна быть социальная справедливость. В Европе на пенсии в среднем выделяют 12%, а в Литве – всего около 6% от ВВП. И не скажешь, что этого ВВП у нас на человека приходится меньше. Нет, больше, чем в Польше или Латвии, мы не лентяи. Вот мы и хотим поднять вопрос о перераспределении, куда идут эти деньги", – сказала Турене.

По ее словам, совершенно неясно, как был установлен размер базовой пенсии. По ее словам, придумавший ее Теодорас Медайскис не смог объяснить эту величину. Даже и сейчас, когда предложено увеличить этот размер со 120 до 130 евро, больших перемен не будет – особенно в случае с пенсионерами, которые долго воспитывали детей или были творческими работниками, у них пенсии всего 150–200 евро.

"Мы приглашали Медайскиса, чтобы он пояснил формулу подсчета пенсий. Он не мог этого нормально/ доходчиво объяснить /сделать. Одним словом, эти формулы нечеловечески запутаны, неясно, как там все считают. Что касается индексации – мы не знаем, как будут индексировать. Ни о чем ясно не говорят", – сказала собеседница.

С другой стороны она заметила, что установленное в законе повышение обязательного стажа неизбежно:

"С этим ничего не поделаешь – рабочих рук больше не становится, наоборот. Конечно, кто успевает на поезд и раньше выходит на пенсию, чувствует себя в выигрыше. Чем дальше, тем более неизбежна эта поправка. С другой стороны, старение сейчас другое – в 70 лет люди выглядят на 60. Их психические и физические возможности больше подходят для труда, чем 10–20 лет назад. Надо учитывать это – и не только в Литве, во всей Европе, где наблюдается старение общества. Кроме того, из Литвы эмигрируют молодые люди".

Однако она заметила, что после опроса членов объединения выяснилось, что лишь немногие из них хотели бы вернуться на рынок труда.

Профессор Вильнюсского университета Теодорас Медайскис пояснил, что несмотря на новую систему подсчета пенсий, сам порядок сильно не изменится.

"Пенсии ни у кого меньше стать не должны. Если такое случится, то только из-за технических ошибок, которые будут исправлены, а не из-за нового закона. У кого они станут больше? У тех, у кого стаж будет больше обязательного. Но и это повышение не будет очень большим. KiС другой стороны, все пенсии с 2018 года увеличатся не из-за нового порядка, а благодаря индексации.

Правда, в силу нового порядка подсчета могут увеличиться некоторые пенсии по инвалидности", – сказал собеседник и прибавил, что цель нового порядка - не снижение или повышение пенсий, а изменение порядка права на получение пенсии и порядок подсчета размера пенсии.

"Формула индексации сравнительно сложная. Однако, попросту говоря, пенсии изменят с учетом роста зарплат всех работников. Оценят показатель за три прошедших года, текущий год и прогнозы на три года вперед. В соответствии с этим проведут индексацию пенсий.

Правда, в законе есть предохранители – пенсии не поднимутся на столько, на сколько потребует насчитанный размер или вообще не увеличатся, если будет предусмотрено снижение фонда зарплат или снижение ВВП.

Такие осторожные подсчеты предусмотрены, чтобы со средствами социального страхования не было как в кризис. Иными словами, хотят накопить резерв, которой позволит поддерживать пенсии на прежнем уровне тогда, когда зарплаты будут уменьшаться", – сказал Медайскис.

По его словам, если оценить рост зарплат за последний год и прогнозы на ближайшее время, вероятно, что пенсии будут увеличены на 6–7%.

Он обратил внимание, что новый закон более благоприятен для работающих пенсионеров. По действующему порядку пенсии работающих пенсионеров, которые мало платят в "Содру", не увеличиваются. С января при подсчете пенсий ежегодно будут оценивать все уплаченные взносы, поэтому размер пенсии будет расти. Правда, этот закон не будет действовать задним числом – значит, тем, кто сейчас работает., это не обязательно пойдет на пользу.

Профессор признал, что базовый размер пенсии (он одинаковый для всех с одинаковым стажем, независимо от внесенных взносов) до сих пор устанавливается с учетом того, сколько денег есть у государства. Также устанавливается и размер страховых доходов, от которых зависит дополнительная (индивидуальная) часть пенсии.

Медайскис признал, что, по данным "Евростат", в Литве на пенсии выделяют 7% от ВВП. Это почти в два раза меньше, чем в среднем в ЕС, где средний показатель составляет 13%. По его мнению, это проблема всех публичных финансов, поскольку в Литве собирают мало налогов, по сравнению с другими странами ЕС.