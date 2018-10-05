Общая сумма прямых инвестиций в три проекта может составить около 90 млн. евро, сообщило министерство.

По сообщению Минобороны, впервые военные проекты будут реализованы на основе партнерства государственного и частного секторов.

Министерство надеется и на внимание иностранных инвесторов.

Одну закупку для всех трех объектов планируется объявить в начале следующего года, 15-летние соглашения о партнерстве с инвестором или инвесторами будут подписаны в конце 2020 года.

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Во всех трех новых военных городках будут построены казармы, столовые, помещения для спорта и свободного времени, медпункты, ремонтные мастерские и все прочие объекты, необходимые для военной инфраструктуры.

Более подробно проект будет представлен в начале октября.