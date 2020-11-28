Работники Ботанического сада предлагают жителям посещать красочный зимний ботанический сад.
По словам его директора Мартинаса Казлаускаса, хочется показать красоту вечнозеленых растений сада, как хвойных, так и лиственных деревьев и кустов. "Травы в снегу и с подсветкой также выглядят привлекательно", - сказал он.
Жителям стоит приходить в сад на прогулку с горячим чаем или кофе.
Ботанический сад украсят в последние дни ноября.
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