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В ботанический сад Шяуляйского университета в декабре можно будет приходить по выходным дням. Посетите этот оазис спокойствия, находящийся рядом с центром города.
R. Bernotaitės nuotr.
R. Bernotaitės nuotr.

Работники Ботанического сада предлагают жителям посещать красочный зимний ботанический сад.

По словам его директора Мартинаса Казлаускаса, хочется показать красоту вечнозеленых растений сада, как хвойных, так и лиственных деревьев и кустов. "Травы в снегу и с подсветкой также выглядят привлекательно", - сказал он.

Жителям стоит приходить в сад на прогулку с горячим чаем или кофе.

Ботанический сад украсят в последние дни ноября.

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