Цель протеста - обратить внимание глав страны, жителей Шяуляй и полиции на систематическое нарушение прав сотрудников полиции.

По словам председателя Профсоюза литовской полиции Ромы Катинене, руководство шяуляйской полиции игнорирует правительственную программу и предусмотренное в ней укрепление социального диалога, а психологическое давление на членов профсоюзов уже практически стало нормой.

"Главы шяуляйской полиции и полиции других городов обязаны соблюдать законы и не могут злоупотреблять служебным положением. Цель предупредительной акции - напомнить, что профсоюзы независимы и имеют право на свободу действий.

Даже руководство полиции не может вмешиваться в их деятельность, а за преследование членов профсоюзов законом предусмотрена ответственность", - сказала Катинене.