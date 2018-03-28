Цель протеста - обратить внимание глав страны, жителей Шяуляй и полиции на систематическое нарушение прав сотрудников полиции.
По словам председателя Профсоюза литовской полиции Ромы Катинене, руководство шяуляйской полиции игнорирует правительственную программу и предусмотренное в ней укрепление социального диалога, а психологическое давление на членов профсоюзов уже практически стало нормой.
"Главы шяуляйской полиции и полиции других городов обязаны соблюдать законы и не могут злоупотреблять служебным положением. Цель предупредительной акции - напомнить, что профсоюзы независимы и имеют право на свободу действий.
Даже руководство полиции не может вмешиваться в их деятельность, а за преследование членов профсоюзов законом предусмотрена ответственность", - сказала Катинене.
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