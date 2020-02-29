В Шяуляй паники нет, но люди скупают некоторые продукты

"Скоро в Шяуляй нельзя будет купить ни крупы, ни каши для ребенка. Часть жителей как одержимые скупают продукты", – писал в редакцию DELFI житель Шяуляй, поделившийся фотографиями из нескольких шяуляйских магазинов.

Действительно ли люди в Шяуляй покупают продукты и намереваются надолго закрыться дома?

В Шяуляй во время общения с людьми создается впечатление, что новость о коронавирусе вызвала беспокойство, но паники в городе нет. Похоже, что город живет в обычном ритме...

Жители говорят, что весть о заболевшей женщине принимают нормально, как неизбежность. На вопрос, намереваются ли они закрыться дома, некоторые дают положительный ответ, но сомневаются, что им все же удастся избежать контакта с внешним миром.

После того как журналист посетил несколько местных магазинов, информация жителя подтвердилась.

"Люди массово покупают крупу и макароны, сейчас самый пик", – сказала продавец магазина Promo, которая с коллегой пополняла запасы товаров на прилавках.

Этот магазин оптовой торговли доступен всем покупателям. Если в Каунасе в нем могут покупать только владельцы специальных карт, то в Шяуляй он открыт для всех.

В магазинах Rimi и Maximа картина та же. Некоторых товаров на прилавках не осталось вообще, другие прилавки полупустые. Похоже, макароны, муку и крупу скупают жители с небольшими доходами.

Больше всего раскупают дешевые товары, местами нижние прилавки совсем пустые.