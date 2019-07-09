В Шяуляй от клещевого энцефалита скончался мужчина

В этом году в Литве зафиксирован первый случай смерти от клещевого энцефалита. Скончался мужчина, сообщает Центр инфекционных заболеваний и СПИДа.
Erkės įkandimo vieta
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Перед смертью мужчина 5 дней провел в больнице.

В прошлом году клещевой энцефалит унес жизни двух мужчин.

По предварительным данным, в Литве за 6 месяцев этого года клещевым энцефалитом заболели 90 человек. В прошлом году за январь-июнь был зафиксирован 61 случай этой болезни.

Специалисты Центра инфекционных заболеваний и СПИДа заметили, что достать клеща можно простым пинцетом.

Ни в коем случае не рекомендуется смазывать кожу вокруг впившегося насекомого маслом или каким-то еще веществом, поскольку посторонние раздражители активируют насекомое. Важно захватить клеща пинцетом как можно ближе к коже и резко выдернуть его. Место укуса надо продезинфицировать.

В течение месяца надо следить за местом укуса и за состоянием – обычно симптомы переносимых клещами болезней проявляются в течение месяца.

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