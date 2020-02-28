В Шяуляй из-за коронавируса под наблюдением находятся 12 человек: в их числе и учитель закрытой гимназии

Директор Шяуляйской республиканской больницы Ремигиюс Мажейка сказал DELFI, что в больнице на карантин закрыли еще 5 человек. Пока неизвестно, болеют ли они. Эти люди - близкие больной женщины.

По словам Мажейки, еще три человека находятся в больнице, их осматривают врачи.

"Пока врачи решают, надо ли брать образцы крови на проверку", - сказал Мажейка. Еще четыре человека находятся в изоляции у себя дома, у них взяли кровь на анализ. Пока результаты неизвестны. Ни у одного нет симптомов болезни.

По словам Мажейки, эти 4 женщины общались с больной, у которой диагностировали коронавирус.

В числе этих женщин - учитель гимназии "Ювента". Эту информацию DELFI подтвердил мэр Шяуляй Арунас Висоцкас. В пятницу эта школа была закрыта. По словам мэра, это плановый карантин, поскольку в школе болело много детей.

"Учитель ездила в Италию. После поездки она сама, подчеркиваю – из-за рекомендаций в публичном пространстве, обратилась к врачам. Никаких симптомов она не ощущает, но чтобы не было спекуляций, она на 14 дней решила жить отдельно даже от членов семьи. Да, совпадение, что она работает в закрытой на дезинфекцию школе.

Но школа закрыта не поэтому, а из-за эпидемии гриппа – во вторник в школе болели 30% учеников, поэтому школу надо было закрыть на карантин.

Мы только увеличили карантин до 5 дней, ради спокойствия. Ответственно заявляю, что после поездки учитель на работу не приходила, это верная информация, на сто процентов. Прошу горожан избегать спекуляций на эту тему", - сказал DELFI Висоцкас.