Капитальный ремонт этого символа курорта провели в 2011 году. Во время ремонта в этом году заменят всю деревянную часть моста, соединительную металлическую часть и два троса.

"Мост интенсивно используют, поэтому естественно, что время от времени он нуждается в ремонте. Действует влага, поэтому деревянные части надо менять каждые 6-7 лет", – сказал директор ЗАО Palangos komunalinis ūkis С.Скерус.

Пока мост ремонтируют, жители и гости Швянтойи могут попасть на другую сторону в обход – путь занимает всего на 100 м больше. Висячий мост через Швянтойи - один из объектов притяжения гостей курорта. Для многих он не только способ попасть на другую сторону реки, но и место развлечения. Некоторые отдыхающие в жаркие дни раскачивают мост или даже прыгают с него в реку. Но эти нарушения правил использования моста вредят конструкции – по словам К.Скеруса, именно поэтому тросы, придерживающие ост приходится менять гораздо чаще, чем деревянные части моста.

"Чтобы обеспечить безопасность, тросы меняют каждые 2-3 год, а вот деревянные части стоят дольше – их меняют примерно раз в 7 лет", – сказал К.Скерус.