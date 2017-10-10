В литовском курортном городке Швянтойи на ремонт закрыт висячий мост над рекой Швянтойи. По словам работников коммунального хозяйства, если погода не помешает, работы завершатся к 1 ноября, пишет Palangostiltas.lt.
Šventosios beždžionių tiltas
© DELFI / Erikas Skardžius

Капитальный ремонт этого символа курорта провели в 2011 году. Во время ремонта в этом году заменят всю деревянную часть моста, соединительную металлическую часть и два троса.

"Мост интенсивно используют, поэтому естественно, что время от времени он нуждается в ремонте. Действует влага, поэтому деревянные части надо менять каждые 6-7 лет", – сказал директор ЗАО Palangos komunalinis ūkis С.Скерус.

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Пока мост ремонтируют, жители и гости Швянтойи могут попасть на другую сторону в обход – путь занимает всего на 100 м больше. Висячий мост через Швянтойи - один из объектов притяжения гостей курорта. Для многих он не только способ попасть на другую сторону реки, но и место развлечения. Некоторые отдыхающие в жаркие дни раскачивают мост или даже прыгают с него в реку. Но эти нарушения правил использования моста вредят конструкции – по словам К.Скеруса, именно поэтому тросы, придерживающие ост приходится менять гораздо чаще, чем деревянные части моста.

"Чтобы обеспечить безопасность, тросы меняют каждые 2-3 год, а вот деревянные части стоят дольше – их меняют примерно раз в 7 лет", – сказал К.Скерус.

Šventosios beždžionių tiltas
Šventosios beždžionių tiltas
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)
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