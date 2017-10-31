В ночь с воскресенья на понедельник, около полуночи, пограничники Павоверяйской заставы через систему видеонаблюдения в Швенченском районе увидели необычную картину. Вдоль границы с Беларусью на литовской стороне по тропе для патрулирования (по ней ходят пограничники) шла стая из семи волков.

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