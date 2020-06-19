Местная полиция сообщает, что группа из 9 литовцев заметила исчезновение своего коллеги . Он исчез внезапно, поэтому граждане Литвы сразу обратились в полицию.
В четверг вечером пропавшего найти не удалось, поиски прекратили, поскольку стемнело. Их возобновили 19 июня утром.
Каньонинг – это активный вид отдыха. Он представляет собой спуск по каньонам горных рек вплавь или пешком, может быть техническим (с применением альпинистского снаряжения) или пешим (без применения специального снаряжения).
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