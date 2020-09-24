aA
Со среды в Литве в школу, на лекции и на кружки можно ходить с насморком.
Vaikui sloga
Vaikui sloga
© Shutterstock

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига подкорректировал решение, и из списка симптомов ОРЗ вычеркнул насморк.

Минздрав подчеркнул, что насморк убрали, поскольку "он не является специфическим симптомом COVID-19".

"Однако люди с другими симптомами инфекции - температурой выше 37,3, кашлем, тяжелым дыханием – в учебные заведения приходить не должны. Если эти симптомы появятся в заведении, то такой человек должен покинуть помещение и обратиться к врачу", – информирует министерство.

Если это происходит в школе, педагоги обязаны сообщить об этом родителям, а ребенка поместить в отдельное помещение. Родители должны отвезти ребенка к врачу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

После рекордных показателей заболеваемости глава Минздрава отмечает, что сейчас ситуация не такая, как весной (33)

Новые случаи коронавируса в Литвы в минувшие выходные...

В Радвилишкской больнице фиксируют новые случаи заболевания (2)

В Радвилишкской больнице установили 38 случаев...

Трагическое ДТП в Клайпедском районе: погиб ехавший на самокате 14-летний подросток (14)

22 сентября в Клайпедском районе около школы в ДТП погиб...

TOP новостей

Обустроенный на европейские деньги парк стал частной собственностью (54)

Обустроенный в Мигунай на европейские деньги парк с...

Baltarusiai protestuoja prieš rinkimų rezultatus Евгений Заичкин

"После опровержения моей смерти звонили родственники и плакали": рассказ участника протестов в Минске (85)

В ночь с 9 на 10 августа интернет облетели множество...

Глава Минздрава о новом рекорде: мы стараемся контролировать отдельные города (6)

В Литве за последние сутки диагностировали больше ста...

Вакцину от коронавируса производят и в Литве, но о ее закупках не говорят (11)

Вакцину от коронавируса производят и в Литве, ее для...

Глава МИД Литвы: ЕС должен оказать помощь жертвам репрессий в Беларуси (42)

Введение санкций в отношении определенных...

|Maža didelių žinių kaina