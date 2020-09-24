Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига подкорректировал решение, и из списка симптомов ОРЗ вычеркнул насморк.
Минздрав подчеркнул, что насморк убрали, поскольку "он не является специфическим симптомом COVID-19".
"Однако люди с другими симптомами инфекции - температурой выше 37,3, кашлем, тяжелым дыханием – в учебные заведения приходить не должны. Если эти симптомы появятся в заведении, то такой человек должен покинуть помещение и обратиться к врачу", – информирует министерство.
Если это происходит в школе, педагоги обязаны сообщить об этом родителям, а ребенка поместить в отдельное помещение. Родители должны отвезти ребенка к врачу.
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