В школе им. Королевы Морты зафиксирован случай коронавируса: все контактировавшие изолированы

"Подтвержден такой случай", – сказала она. По ее словам, эта информация была получена 6 октября утром.

"Информацию мы получили сегодня утром. У одного работника нашей начальной школы в Вильнюсе подтвердили COVID-19. В последний раз этот человек был на работе 25 сентября, 11 дней назад. В прошлые выходные у него появились симптомы болезни, поэтому он находился дома, а когда появились симптомы коронавируса, сдал тест, о его результате мы узнали сегодня. Работник чувствует себя хорошо, симптомы ярко не выражены", – сказано в комментарии.

Мейлюнайте сказала, что это не учитель, поэтому этот работник напрямую с детьми не контактировал.

"Пока у нас нет никакой информации и НЦОЗ. Пока мы ждем их рекомендаций, сами выявили контакты и отправили этих людей работать удаленно. Уроки проходят как обычно. Если кто-то решит, что их детям в это время лучше учиться дома, мы предоставим возможность удаленного обучения", – сказала представитель школы.

По словам Мейлюнайте, в школе безопасности уделяется немало внимания, некоторые рекомендации даже жестче тех, которые рекомендовали специалисты.

С 6 октября ученики школы и на уроках должны находиться в маске.

"В нашей школе гарантировано разделение потоков учеников. Мы регулярно проветриваем помещения, дезинфицируем поверхности, призываем детей и работников мыть руки или дезинфицировать их как можно чаще. Работники всегда ходят в масках, а некоторые и в масках и со щитками. Ученики в общих помещениях носят маски, а с сегодняшнего дня находятся в масках и на уроках", – сказала Мейлюнайте.