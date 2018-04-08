В субботу уровень воды составлял 10 см. Движение на затопленном участке пока разрешено. По данным портала silutesetazinios.lt, вода стала подниматься 7 апреля.

Специалист мэрии Шилутского района Арвидас Городецкас сказал порталу, что уровень воды в реке Атмата у Русне за сутки увеличился на 5 см, в субботу он достиг практически стихийного уровня. Это последствие сильного западного ветра.

Есть надежда, что наводнение скоро прекратится. По данным Гидрометеорологической службы, в воскресенье осадков не ожидается. Температура воздуха составит 15-20 градусов.