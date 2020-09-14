В Шилуте женщина бросала в играющих в баскетбол трехлитровые банки

По ее словам, она просто хочет "жить спокойно", что звуки мяча ничем не лучше громкой музыки на дискотеке, поэтому она как может, так и борется с "баскетболистами"…

"Есть у меня право на спокойную жизнь в квартире?" – вопрошает Антанина. Она пришла в редакцию издания и заявила, что больше всего проблем вызывает то, что площадку оборудовали "не там, где надо".

По ее мнению, такие площадки должны находиться на расстоянии минимум 50 м от домов, а баскетбольных площадок рядом с домами вообще не должно быть.

Женщина говорит, что она ничего не говорит детям, а злится только на взрослых, которые тоже приходят туда поиграть. Она заявила, что звуки мяча, "создают шум не меньше 100 децибелов".

Именно то, что сюда приходят играть и взрослые мужчины, заставило Антанину объявить "баскетболистам" войну. Она заявила, что ее поддерживают все жители.

Однако журналисты Šilutės naujienоs не нашли в фейсбуке ни одного комментария в поддержку Антанины.

Специалист Шилутского отделения Национального центра общественного здравоохранения Аудрпне Юрьёнене сказала, что согласно строительному регламенту, на участках рядом с домами должны быть детские площадки и спортивные площадки, их расстояние от дома не указано. Есть лишь замечание, что детские площадки должны находиться на расстоянии не менее 10 м от контейнеров и автомобильных стоянок.

Юрьёнене сказала, что шум в 100 децибелов - это шум на дискотеке, а 80 децибелов - шум на оживленной улице. Явно, что стук мяча об асфальт не может производить столько шума…

Юрьёнене сказала, что их отдел не получал никаких жалоб от Антанины. Если бы жалобы были, они бы поехали и измерили уровень шума.

Заместитель старосты Шилуте Альгирдас Иванаускас сказал, что социальные работники два раза ходили к Антанине, но им никто не открыл дверь.

Иванаускас напомнил, что эта баскетбольная площадка появилась больше 10 лет назад. Несколько лет назад ее обновили. Большинство жителей довольны тем, что площадка хорошо оборудована. Иванаускас сказал, что если звуки мяча кому-то мешают, следует обращаться в соответствующие учреждения, чтобы специалисты измерили уровень шума, тогда, возможно, установят время, когда можно играть на площадке.

"Но придумывать какие-то свои способы борьбы и бросать в людей банками нельзя", – сказал Иванаускас.