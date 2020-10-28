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Во вторник после обеда в Шилуте стало известно о том, что коронавирус унес жизнь врача Евгении Мицкене, работавшей в семейном медицинском центре Sveikatos darnа. Эта новость потрясла коллег, пациентов и близких врача, пишет Šilutės naujienos.
В Шилуте коронавирус унес жизнь врача: перед смертью женщина жаловалась, что ей тяжело дышать
© DELFI / Domantas Pipas

Мицкене никогда никому не отказывала в помощи, делилась советами. Несмотря на преклонный возраст, она всегда говорила, что не хочет на пенсию, что чувствует, что нужна пациентам. Коронавирус у нее диагностировали 15 октября.

Какое-то время она лечилась дома, чувствовала себя неплохо. Позже ее состояние сильно ухудшилось, в воскресенье ее доставили в Клайпедскую университетскую больницу. Мицкене скончалась во вторник.

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"Еще в понедельник я говорил с ней по телефону, она сказала, что чувствует себя плохо, ей тяжело дышать. Но никто не ожидал, что она умрет. Нас эта информация шокировала", – сказал один из руководителей Sveikatos darnа Альвидас Вайчюнас.

Мицкене приехала в Шилуте 35 лет назад.

В центре Sveikatos darnа она проработала около 20 лет. Много лет она работала и в детском отделении Шилутской больницы.

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