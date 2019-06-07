В Шилуте и на взморье прошел сильный ливень

Несмотря на то, что вильнюсцы в четверг после сильного дождя начали делиться фотографиями, выяснилось, что не в столице прошел самый сильный ливень.
Audra pajūryje
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Читатели с литовского взморья и из Шилуте поделились фотографиями и видео, сделанными во время грозы и после нее.

"Гроза длилась примерно полчаса. Сильная буря разразилась в Шилуте, ветер выворачивал деревья, шел град. А в Юкнайчай, которые находились в 10 км и в Тракседжяй, которые находятся в 5 км, не попало. Люди говорят, что им все равно придется поливать огороды", – уверяли жители Шилуте.

По словам местных жителей, в городе разыгралась настоящая буря.

"Пронесся шквал, одним сильно досталось, другим - ничего", – уверяли люди.

Пользователи сообщали, что на взморье также было неспокойно – там разыгралась буря, шел град.

Сильный дождь и ветер зафиксировали и в Паланге, на ул. Й.Басанавичюса.

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