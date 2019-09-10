После визита полиции в дом члена горсовета Шилальского района Стасиса Скалаускаса (члена фракции "Порядка и справедливости"), было начато уголовное расследование. Члену горсовета грозит штраф или лишение свободы на стор до 5 лет.
Policijos radiniai (asociatyvi nuotrauka) Stasys Skalauskas (Tvarka ir teisingumas nuotr.)
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В полицейских сводках сообщается, что 10 сентября, утром, проверяя поступившую информацию, стражи порядка пришли в дом к 63-летнему Скалаускасу и обнаружили там 50 л самогона.

Во время проверки полиция посетила и еще одного мужчину в соседней деревне, где нашли самогонный аппарат, брагу и самогон. Начато расследование по 201 ст УК ЛР - производство, перевозка и реализация домашних крепких напитков.

DELFI с членом горсовета Скалаускасом связаться не удалось, однако информацию о том, что в его доме был обнаружен самогон, порталу подтвердил глава "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис.

Жемайтайтис подчеркнул, что Скалаускас не является членом партии, он является членом фракции "Порядка и справедливости". Председатель партии сказал, что сам перед беседой с журналистами DELFI узнал об инциденте, поэтому подробности ему не известны.

"Я звонил мэру, вице-мэру, спрашивал, в чем дело. Мне сказали, что дома у него, кажется, нашли самогон" – сказал Жемайтайтис.

Он сказал, что местный горсовет решит, останется ли Скалаускас в составе фракции.

"Во фракции. Он член фракции, а не партии, – сказал Жемайтайтис. – Но тут ничего не афишируют, это не авария".

"Мне это кажется странным, я с ним знаком. Это очень инициативный, активный член общества. Даже странно. Точно не на продажу, не для кого-то, разве что для личных нужд, я так думаю, – сказал Жемайтайтис. – Может, брату, сестре, близким. Может, настойку делать. Не знаю".

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