Правительство утвердило перенятие территории площадью почти 12 гектаров у самоуправления Шилальского района. Первые военнослужащие батальона обоснуются в местечке Паюрис в следующем году. Со временем численность батальона составит порядка 600 военнослужащих.
"Это серьезный шаг, свидетельствующий о развитии всей системы обороны", - сказал BNS вице-министр обороны Гедримас Яглинскас.
Новый Артиллерийский батальон им. бригадного генерала Мотеюса Пячюлёниса будет относиться к бригаде Zemaitija ВС Литвы. Бригада формируется на основе призыва и действует с прошлого года.
Представители Шилальского самоуправления видят пользу от создания батальона. По словам вице-мэра Вальдемараса Ясявичюса, от этого выиграют и местные предприниматели, и жители, так как армия создаст для них новые рабочие места.
В ВС Литвы три бригады, в них служит около 9,3 тыс. профессиональных военных и почти 1,8 тыс. призывников.
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