Организаторы указали, что в шествии, которое началось в 14 ч., кроме участников Праздника песни, участвуют и около 3000 вильнюсцев. Колонна растянулась на несколько километров, поэтому зрелище впечатляет.

По традиции в шествии участвуют и коллективы, исполнители и ансамбли в красочных костюмах.

Шествие замыкают диджей с танцовщицами, в концерте примут участие известные исполнители. Шествие будет длиться три часа и завершится концертом "Да процветает единство", в котором примут участие 12 000 исполнителей со всей Литвы.