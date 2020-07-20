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Жителей Тракайского, Шальчининкайского, Шакяйского, Утенского, Кретингского районов и Каунаса 20-26 июля будут интенсивнее в профилактических целях проверять на коронавирус. В этих муниципалитетах болезнь фиксировали чаще, чем в других муниципалитетах Литвы.
В шести муниципалитетах Литвы на этой неделе будут активно тестировать на COVID-19
© DELFI / Andrius Ufartas

В Литве был утвержден средний эпидемиологический показатель 2,8 случая на 100 000 жителей. Активнее профилактическое тестирование будет проводиться там, где этот показатель выше 5 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

В Тракайском районе этот показатель 21,5, в Шакяйском – 11,2, в Каунасе – 7,6, в Шальчининкайском – 6,6, в Утенском – 5,4, в Кретингском – 5,3.

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На территории этих муниципалитетов профилактически проверят медработников. Пациентов проверят в выборочном порядке. Других работников, чья работа связана с обслуживанием клиентов, например, провизоры, продавцы, также будут проверены выборочно. Их будут проверять в мобильных пунктах, регистрация по номеру 1808.

На прошлой неделе активно проверяли жителей Вильнюсского, Аникщяйского, Тракайского и Кретингского районов.

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