В шести муниципалитетах Литвы на этой неделе будут активно тестировать на COVID-19

В Литве был утвержден средний эпидемиологический показатель 2,8 случая на 100 000 жителей. Активнее профилактическое тестирование будет проводиться там, где этот показатель выше 5 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.
В Тракайском районе этот показатель 21,5, в Шакяйском – 11,2, в Каунасе – 7,6, в Шальчининкайском – 6,6, в Утенском – 5,4, в Кретингском – 5,3.
На территории этих муниципалитетов профилактически проверят медработников. Пациентов проверят в выборочном порядке. Других работников, чья работа связана с обслуживанием клиентов, например, провизоры, продавцы, также будут проверены выборочно. Их будут проверять в мобильных пунктах, регистрация по номеру 1808.
На прошлой неделе активно проверяли жителей Вильнюсского, Аникщяйского, Тракайского и Кретингского районов.
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