В мае Литва будет выбирать президента. Почти 14 процентов ее жителей представляют национальные меньшинства. Каковы избирательные предпочтения общин, как этот факт учитывают в своих предвыборных кампаниях кандидаты?

Как складываются отношения между нацменьшинствами и президентом, оценивают ли граждане Литвы - русские, поляки, белорусы, украинцы... - кандидатов через призму отношений Литвы с Польшей, Россией, Украиной, Беларусью и другими странами? Что реально может сделать президент в сфере защиты интересов нацменьшинств? Важна ли избирателю в Литве национальность кандидата, а кандидату - избирателя?

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Открытая дискуссия на эту тему прошла в центре многонационального Шальчининкай.

В дискуссии приняли участие историк А. Никжентайтис, публицист А. Радченко, предприниматель В. Воронцов, сценарист и режиссер Олэксий Матвеев (язык дискуссии - русский).

Организатор: портал ru.DELFI.lt

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