Как складываются отношения между нацменьшинствами и президентом, оценивают ли граждане Литвы - русские, поляки, белорусы, украинцы... - кандидатов через призму отношений Литвы с Польшей, Россией, Украиной, Беларусью и другими странами? Что реально может сделать президент в сфере защиты интересов нацменьшинств? Важна ли избирателю в Литве национальность кандидата, а кандидату - избирателя?
Открытая дискуссия на эту тему прошла в центре многонационального Шальчининкай.
В дискуссии приняли участие историк А. Никжентайтис, публицист А. Радченко, предприниматель В. Воронцов, сценарист и режиссер Олэксий Матвеев (язык дискуссии - русский).
Организатор: портал ru.DELFI.lt
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