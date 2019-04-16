Открытая дискуссия на эту тему пройдет в центре многонационального города Шальчининкай в четверг.

В дискуссии примут участие историк А. Никжентайтис, публицист А. Радченко, предприниматель В. Воронцов, сценарист и режиссер Олэксий Матвеев (язык дискуссии - русский).

Где: Кафе "Space4u", ул. Вильняус 48, Шальчининкай.

Когда: четверг, 18 апреля, 18:00.

Организатор: портал ru.DELFI.lt

Вход свободный. У аудитории будет возможность задать свои вопросы участникам дискуссии.

За ходом дискуссии модно будет следить во время прямой трансляции на сайте ru.DELFI.lt и канале портала в социальной сети Facebook.