В мае Литва будет выбирать президента. Почти 14 процентов ее жителей представляют национальные меньшинства. Каковы избирательные предпочтения общин, как этот факт учитывают в своих предвыборных кампаниях кандидаты?
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Открытая дискуссия на эту тему пройдет в центре многонационального города Шальчининкай в четверг.

В дискуссии примут участие историк А. Никжентайтис, публицист А. Радченко, предприниматель В. Воронцов, сценарист и режиссер Олэксий Матвеев (язык дискуссии - русский).

Где: Кафе "Space4u", ул. Вильняус 48, Шальчининкай.

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Когда: четверг, 18 апреля, 18:00.

Организатор: портал ru.DELFI.lt

Вход свободный. У аудитории будет возможность задать свои вопросы участникам дискуссии.

За ходом дискуссии модно будет следить во время прямой трансляции на сайте ru.DELFI.lt и канале портала в социальной сети Facebook.

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