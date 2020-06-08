Жители сообщают о большом ущербе.

В деревне Шилгаляй (Шакяйский район) в 16 ч. пронесся вихрь.

"Ущерб огромный", - сообщили жители.

Viesulas šakių rajone © Skaitytojo nuotr.

Lietuvoje užfiksuota kruša © Skaitytojo nuotr.

Около 16 ч. в редакцию Delfi читатели стали присылать видео и фотографии из разных регионов Литвы, на снимках - последствия града. "Градины - размером с яйцо", - сообщил Римас из Каунаса.

Град прошел и в других районах.