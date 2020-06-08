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В Шакяйском районе зафиксирован вихрь. Читатели прислали в редакцию портала Delfi видео, на котором запечатлен вихрь.

Жители сообщают о большом ущербе.

В деревне Шилгаляй (Шакяйский район) в 16 ч. пронесся вихрь.

"Ущерб огромный", - сообщили жители.

Viesulas šakių rajone
Viesulas šakių rajone
© Skaitytojo nuotr.
Lietuvoje užfiksuota kruša
Lietuvoje užfiksuota kruša
© Skaitytojo nuotr.

Около 16 ч. в редакцию Delfi читатели стали присылать видео и фотографии из разных регионов Литвы, на снимках - последствия града. "Градины - размером с яйцо", - сообщил Римас из Каунаса.

Град прошел и в других районах.

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Viesulas šakių rajone Viesulas šakių rajone Lietuvoje užfiksuota kruša

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