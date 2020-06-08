Жители сообщают о большом ущербе.
В деревне Шилгаляй (Шакяйский район) в 16 ч. пронесся вихрь.
"Ущерб огромный", - сообщили жители.
Около 16 ч. в редакцию Delfi читатели стали присылать видео и фотографии из разных регионов Литвы, на снимках - последствия града. "Градины - размером с яйцо", - сообщил Римас из Каунаса.
Град прошел и в других районах.
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