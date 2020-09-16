В Шакяйском районе вандалы изрисовали плакат с фотографией премьера Литвы

Об этом в фейсбуке сообщил сам Сурплис. На фото видно, что на плакате черной краской написано "воры" (vagys).

"Печально... Сегодня утром жотели Шакяйского района увидят такую картину... Когда один высокопоставленный чиновник пытается соскрести рекламную наклейку с моего автомобиля, я могу промолчать. Но после такого акта вандализма молчать нельзя, думаю, избиратели должны знать об этом. Уважаемые хейтеры, вместо того, чтобы поливать грязью в социальной сети или на стендах, приходите на дебаты. Их во время этих выборов будет достаточно. Скажите, кто и почему "воры", поговорим, что и почему вам не нравится", – пишет Сурплис.

"Если вы думаете, что сорвав наклейку или изрисовав плакат вы поможете своему кандидату, то на самом деле, можете оказать ему медвежью услугу. Неизвестно, что ваш кандидат с такими принципами будет делать в парламенте... Держитесь там... Моя команда всегда пытается одержать победу только с помощью аргументов и излучая хорошее настроение, а не насмешки и ненависть", – прибавил он.

Пресс-секретарь комиссариата полиции Мариямпольского округа Ренатас Сяурусайтис информировал, что пока жалоба в связи с этим актом вандализма не поступала. Сурплис сказал, что сначала выяснят, можно ли смыть краску. Но скорее всего, партия не будет обращаться в полицию.

"Сначала проверим, можно ли снять краску. Если да, не проблема. Ну, а если нельзя, подумаем, что делать. Ведь имущество недешевое. Однако, не думаю, что станем обременять полицию. У нее и без того есть работа. Может быть, оставим стенд, какой есть. Будет памятник политической культуре Литвы", – сказал он.