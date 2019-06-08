Мероприятие привлекло группу людей, которые принесли с собой национальную атрибутику. Кривицкас приглашал будущих участников приходить с флагами. Участники Baltic Pride также были с флагами – радужными, которые являются символом общины ЛГБТ.
"Собралось много семей с детьми, мы развлекаемся, хорошо проводим досуг. Выступает клоун со своей программой. У нас хорошее настроение, у нас есть представители СМИ, полиция. Есть посетители с гей-парада с радужными флагами. Все мирно, красиво", – сказал Кривицкас.
"На этот раз мы поменялись местами, им хотелось перепрыгнуть к нам через забор. В прошлый раз Пятрас Гражулис ходил к ним, а сейчас приходят они, значит, все удалось. Мы всех принимаем (...). Им здесь даже не интересно, поскольку никто на них не нападает. Дети счастливы, они в шоке, наверное, не видели такого спокойного, терпимого формата, система перегорела", – сказал Криступас, который пришел в парк со всей семьей.
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