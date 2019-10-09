В сентябре в Литве зафиксирована рекордная эмиграция, однако показатели миграции остаются положительными, сообщил в среду Департамент статистики Литвы.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По его данным, в прошлом месяце в Литву приехало на 141 человек больше, чем выехало.

В страну иммигрировало 4389 человек, эмигрировало из страны 4284 человека. Граждан Литвы стало меньше почти на тысячу – их приехало 2494, выехало 3546.

Глава Вильнюсского бюро Международной организации по миграции (МОК) Аудра Сипавичене говорит, что зафиксированное в августе и сентябре превышение показателей эмиграции могло быть связано с отъездом молодежи за рубеж учиться или работать.

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"Логически вытекающее объяснение, что студенты, а также те, кто не поступил и уезжает работать, потому что им тоже нужно на что-то жить", – сказала BNS А. Сипавичене.

Положительные показатели миграции фиксируются в Литве с февраля, в этом году иммигрировало в общей сложности почти 37500 человек, эмигрировала почти 31000 жителей.

В прошлом году Литва из-за миграции потеряла почти 3300 человек – это самый низкий показатель за период со вступления страны в Евросоюз в 204 году.

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