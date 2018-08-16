В сентябре в Литве пройдет субботник по уборке национальных и региональных парков

В середине сентября жители Литву снова приглашаются на субботник по уборке окружающей среды.
Atnaujinamas Vingio parkas
© Saulius Žiūra

Организаторы субботника Darom (Делаем"), который обычно проводится весной, сообщают, что 15 сентября состоится крупнейшая в истории человечества гражданская акция World Cleanup Day. Жители Литвы в этот день приглашаются привести в порядок 35 национальных и региональных парков, находящиеся в них места для отдыха, озера и реки.

"Это всемирная инициатива, убираться будет весь мир, примет участие более 150 государств. В течение одного дня во всем мире будут проводиться субботники. В Литве эта акция будет отличаться тем, что мы будем приводить в порядок региональные и национальные парки", - рассказала BNS представитель организаторов Виктория Диршкайте.

По ее словам, сейчас идет регистрация желающих принять участие в этом субботнике. Во время субботника намечается не только убрать парки, но и обновить их инфраструктуру, например, скамейки.

Традиционные весенние субботники Darom проводятся в Литве уже 11 лет.

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